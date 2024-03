La representante de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, se defendió de los señalamientos de haber roto el pacto de no violencia entre mujeres durante este proceso electoral luego de las críticas lanzadas contra la representante de la colación Morena, Hagamos, Futuro, Verde y PT, Claudia Delgadillo. Afirmó que sólo se dedicó a confrontar ideas con los otros abanderados.

“No, yo jamás violaría un pacto contra las mujeres, yo he sido la única que ha presentado una agenda de género. Violentar no significa contrastar y decir la verdad, pero bueno, morena y Movimiento Ciudadanos detestan la verdad”.

La candidata afirmó que aún hay tiempo de cambiar la tendencia de las encuestas en Jalisco. También enfatizó en la necesidad de fortalecer la estrategia de seguridad en la entidad y lamentó en varios momentos de su presentación el asesinato del alcalde con licencia de Pihuamo, Humberto Amezcua. (Por Héctor Escamilla Ramírez)