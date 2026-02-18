La senadora panista Lilly Téllez, acusó a sus homólogas de Morena Malú Micher y Lilia Margarita Valdéz, y a la diputada Antares Vázquez, de ser corresponsables junto con las autoridades de Salud de la administración pasada, de las muertes por sarampión.

“Ustedes tres son corresponsales de las muertes por sarampión en México. Den la cara, cínicas. Lilia Margarita era la presidente de la Comisión de Salud y las otras dos arpías, Martha Lucía Micher Camarena y Antares Vázquez estaban en esa comisión cuando yo les exigí muchas veces que atendieran mi exhorto de que se supliera de vacunas al Sistema de Salud Mexicano y las tres arpías se negaron”.

Que México las conozca y que el país las juzgue y que por ningún motivo minimicen la tragedia. (Por Arturo García Caudillo)