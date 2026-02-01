Arribó a Guadalajara el torero español Daniel Luque para presentarse el próximo domingo en la tercera corrida de aniversario en la Nuevo Progreso y dijo que fue larga la espera para retornar al coso tapatío.

“Bueno ya estoy aquí se me ha hecho largo porque es una plaza a la que le tengo mucho cariño y he vivido momentos muy importantes y desando de salir y que sea una tarde importante. Guadalajara es, siempre he escuchado a los taurinos decir que es una plaza importante así que con esa responsabilidad venimos”.

Luque alternara con Diego San Román y a caballo Emiliano Gamero, lidiando 6 toros de Jaral de Peñas. (Por Manuel Trujillo Soriano).