Acusa el presidente Andrés Manuel López Obrador, al Gobierno de Estados Unidos de estar metido junto con la oposición, en la discusión de la Reforma Eléctrica.

“Básicamente Estados Unidos, el Gobierno de Estados Unidos, me consta. Han venido a eso, a plantearnos de que no están de acuerdo, incluso a insinuar de que se viola el tratado, cuando no es cierto. Y hay reuniones de los opositores con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y con soberanía”.

Y de paso se quejó por la intervención de un congresista estadounidense, quien pidió cancelar la visa a 25 políticos y legisladores mexicanos, por manifestar su apoyo al Gobierno de Rusia. (Por Arturo García Caudillo)