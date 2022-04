Emocionado por protagonizar su primera telenovela en Televisa, el actor Matías Novoa aseguró que soñaba con hacer un personaje como el que realiza en “La Herencia”, producción de Juan Osorio.

“Hace tiempo que no hacía un personaje así, me había tocado últimamente personajes mucho más duros, más hacia el oscuro, no antagónicos, protagónico sí, pero hacia su lado oscuro, entonces quería algo más romántico, más rosa para sacar mi parte romántica que tengo dentro de mi”.

Además de protagonizar “La Herencia” Matías Novoa mencionó que en los próximos días iniciará las grabaciones para una serie que se transmitirá en plataforma. (Por Katia Plascencia Muciño)