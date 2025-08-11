Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que la diputada federal Margarita Zavala, encabezó la manifestación de la Ciudad de México donde padres de familia y niños demandaban medicamentos contra el cáncer.

“Está como ayer la marcha de los medicamentos, Margarita Zavala la encabezaba. Por cierto que estamos dándole seguimiento personal a la llegada de los medicamentos a todos los centros de salud . Ayer pedí que me enviaran todos los medicamentos oncológicos que están llegando a todas las instituciones que atienden cáncer, particularmente del IMSS Bienestar”.

En respuesta, Nariz Roja con sede en Guadalajara y convocante de la marcha nacional contra el desabasto de medicamentos oncológicos, señala que la presidenta miente. Le dice que si demuestra que Margarita Zavala encabezó la marcha, cierra la organización y ofrece disculpas públicas. De lo contrario, ella deberá admitir la falta de fármacos contra el cáncer. (Por Gricelda Torres Zambrano)