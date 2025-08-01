Enojados, inconformes y señalando corrupción, así como abuso de poder, este lunes por la mañana cientos de comerciantes del primer cuadro de Tonalá cerraron el importante cruce de las avenidas Tonaltecas y Tonalá, señalando que el ayuntamiento está en su contra. Así lo dijo Felipe Hernández.

“Quiere implementar nuevos reglamentos, un reglamento nuevo donde el comerciante pierde todos sus derechos. Por ejemplo, un compañero que ha trabajado ya durante 20 años, si ya no puede trabajar le van a quitar el lugar, lo van a expropiar, va a pertenecer al ayuntamiento, no como antes que yo le podía dejar a un hijo, a un sobrino, cederle el lugar a otro, ya no, ahora con estas reglas que quiere implementar la directora, ahora pasa a ellos, al gobierno nada más”.

Como Felipe Hernández, cientos de comerciantes tonaltecas piden la salida de Sandra Aceves, directora de administración de comercio municipal. (Por Gustavo Cárdenas)