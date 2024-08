La presidenta municipal electa de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, acusó que autoridades municipales de Movimiento Ciudadano se niegan a iniciar con los trabajos de entrega recepción, al afirmar que la ley obliga a iniciar estas actividades al menos 30 días antes del relevo político.

Afirman que fue la excandidata Citlalli Amaya quien alegó que no iniciaría este proceso, que a decir de Pérez Segura, es una usurpación de funciones pues ella no es actualmente la alcaldesa. En la voz la nueva presidenta municipal:

“A más tardar treinta días antes del cambio de administración de los poderes ejecutivo y legislativo del estado y los municipios se propuesta por servidoras y servidores públicos de la administración saliente y aquellas personas que nombren los titulares de la administración entrante”.

Señalaron que mañana comenzarán a girar oficios para que se acate la ley y rechazan sea válido el argumento de esperar a que resuelva el Tribunal Electoral federal, pues no se trata de una suspensión provisional, sino que las actividades deben de continuar. (Por Héctor Escamilla Ramírez)