Es tiempo de transformación y de mujeres, afirmó la presidenta electa Claudia Sheinbaum, al celebrar la obtención de su constancia de mayoría, donde reiteró que la elección de jueces, ministros y magistrados es un mandato popular y por tanto, impostergable.

“Pero lo que debe estar claro es que la elección de ministros, magistrados y jueces es un mandato popular. Lo dije ahora, no me dejarán mentir, estuvimos ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estaban presentes los ministros de la Suprema Corte de Justicia y lo dijimos claro: hay un mandato popular de mejorar la justicia para las mexicanas y los mexicanos”.

Hizo un llamado a los legisladores de su movimiento a que aprueben en el corto plazo el Plan C; a los empresarios e inversionistas a confiar en que se está fortaleciendo el estado de derecho; y a los militantes de Morena a reformar y actualizar los estatutos del partido. (Por Arturo García Caudillo)