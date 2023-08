Como prácticas dilatorias acusaron integrantes del Colectivo Memoria 5 de Junio, los argumentos y acciones que ha implementado el ayuntamiento de Guadalajara para no reinstalar el Antimonumento del 5J en Paseo Alcalde.

Acusan que los dichos de las autoridades de esperar dictámenes para autorizar la instalación de la estructura se invalida porque ya hay peritajes que hablan de su viabilidad. Patricia Ortega, reconoce que no hay interés de las autoridades por acatar la suspensión definitiva que les otorgó un juzgado de distrito.

“Entonces el antimonumento no creemos que se vaya a reinstalar. Se ganó el recurso legal, se le dieron otros cinco días, entiendo que se cumplen mañana. A partir de mañana se les va a cobrar al municipio una multa de un poco más de 100 mil pesos diarios mientras no lo instalen”.

Los activistas lamentaron que pese a la advertencia de la multa de 100 mil pesos, no es el funcionario señalado quien lo paga, sino que el dinero termina saliendo del erario. (Por Héctor Escamilla Ramírez)