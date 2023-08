Freno a la distribución de libros de texto por parte del Poder Judicial es una acción injusta, arbitraria y politiquera, y mientras tanto, el Gobierno Federal cuidará que el material no se eche a perder, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros lo que vamos a hacer es protegerlos, me refiero a que no se echen a perder, utilizarlos. Ni modo que nos prohiban entregar libros a los que quieran tener libros. Puede ser que amparen también, ¿no? Sí, por ejemplo, por las casas, quién quiere. Tianguis, tianguis de libros. Aquí hay libros para los que quieran, pero no nos adelantemos. Espérense”.

Reiteró que la quema o destrucción de libros es de una mentalidad retrógrada, medieval y propia de la Inquisición, porque aún si no se coincide con su contenido, hay que cuidarlos. (Por Arturo García Caudillo)