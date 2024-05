El actor, conductor y productor Adal Ramones llegará a Guadalajara con la puesta en escena “Otra vez papá”, una obra divertida, pero que el artista guardó por muchos años y en entrevista con Notisistema mencionó que decidió hacerla ahora que volvió a ser papá.

“Y no es necesario volver a ser papá y ser un actor que va a volver a ser papá para hacer el papel, lo puede hacer quien sea, pero yo dije creo que me va a quedar mejor el día que Karla me de un hijo, o dos, entonces la guarde, ahí se quedó la obra y hace cinco meses Karla me dijo oye ¿y la obra de otra vez papá? ahí la tienes, ¿cuándo la vas a poner?, entonces recorrimos las fechas de una serie que vamos a hacer, las corrimos unos meses y dije en estas fechas podría ser”.

En “Otra vez papá” Adal Ramones es actor y productor, además es acompañado en el escenario por Ana Belena y ofrecerán una función este viernes 24 de mayo en el Teatro Galerías. (Por Katia Plascencia Muciño)