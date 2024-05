Aclara el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no ha expropiado los terrenos de la mina Calica en Quintana Roo, pertenecientes a la empresa estadounidense Vulcan, pero para evitar que continúe el daño ecológico, permanecerá clausurada.

“Nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio. ¡No! Mejor que no vengan o que se vayan a otra parte. Entonces eso es lo que les puedo informar, no estamos expropiando es una clausura, porque no podemos estar con los brazos cruzados cuando se está violando la Ley en nuestro país y se está violando nuestro territorio. Mientras yo esté de presidente no vamos a permitir que sigan destruyendo el territorio”.

Y es que Vulcan ha interpuesto una demanda contra el gobierno mexicano por más mil 500 millones de dólares. (Por Arturo García Caudillo)