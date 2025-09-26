Ante los persistentes cuestionamientos por su relación con Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, aseguró no sentirse mal por haberlo nombrado secretario de seguridad cuando fue gobernador de Tabasco.

“Pues no teníamos ningún indicio ni recibí reportes de inteligencia ni la Defensa ni de Marina, durante el 2020 ni el 2021. Y sabe incluso qué nos ayudó mucho en ese tema, el tema de la seguridad, pues la falta de actividad por el Covid. Sí después Bermúdez vino a descomponerse en su actuar, pues ya no fue falta de mi responsabilidad. Si volviera a ser gobernador y tuviese que volver a tomar la decisión de nombrar un secretario de Seguridad Pública, pues ya con la experiencia, pues seguramente no nombraría a un personaje como él, pero yo no me, no me siento mal por haber nombrado a Hernán Bermúdez”.

Y hasta se vanaglorió de ser un ciudadano y un funcionario público ejemplar. (Por Arturo García Caudillo)