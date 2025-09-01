Les compraron una mini patrulla, les pusieron un chaleco verde y los nombraron Policías Turísticos de Tequila, pero según habitantes del municipio, a los elementos ni los capacitaron y no hacen actividades distintas.

“Pues yo he visto ese nomás, nomás he visto este. Son dos los policías que andan ahí, son policías: una muchacha y un michacho. No, pues, según eso, tienen que atender al turismo, pero es lo memos, traen el traje mismo y traen pistola y todo; yo pensé que el policía turístico no traía pistola”.

En redes sociales han llovido críticas y descalificaciones hacia la nueva Policía Turística de Tequila. (Por Gustavo Cárdenas)