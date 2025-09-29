En respuesta a quienes piden que aclare su situación financiera y fiscal y el pago de apenas el dos por ciento de impuestos sobre los ingresos que obtuvo en 2023 y 2024, el senador morenista Adán Augusto López expresó.

“Yo nunca dije que el pago total de mis impuestos había sido de un millón y cacho o de ciento setenta y tantos mil pesos, dije que eran los remanentes que se pagaban cuando se presentaba la declaración anual. Esto es que en todo informe ante autoridades hacendarias, ante el SAT se hacen pagos mensuales, y al final se hace la declaración final, que es una especie de complementaria. Sí hay alguna diferencia a pagar, se paga. Incluso puede haber saldo al favor. En mi caso en ninguna de mis declaraciones anuales ha habido saldo a favor”.

Reiteró que no hay inconsistencias en sus declaraciones, que no es fuego amigo y que sabe quién está detrás de esta campaña en su contra, pero sólo lo revelará hasta que considere que es el momento político oportuno. (Por Arturo García Caudillo)