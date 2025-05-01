La Fiscalía General de la República, en coordinación con la Sedena, aseguró 11 mil 650 litros de hidrocarburo presuntamente robado durante un cateo en la colonia Guadalupana, de Tonalá.

En el operativo fueron decomisados varios bidones y contenedores con la gasolina, además de varios recipientes, un cubitambo y dos motocicletas.

No se reportan personas detenidas.