Los tapatíos lo denunciaron y el Ayuntamiento lo confirmó: adiós a las famosas papeleras inteligentes, esos botes de basura verdes que colgaban de postes y luminarias en la zona centro y en colonias como La Americana y Santa Tere. El coordinador de Servicios Públicos de Guadalajara, Óscar Villalobos, detalló que la concesión terminó y todos los contenedores serán retirados.

“Termina su vigencia y el Ayuntamiento ha decidido no renovarla. Es un servicio que durante 10 años se estuvo atendiendo en unos espacios muy importantes. Hay que recordar que las papeleras no se encontraban en toda la ciudad, estaban en la colonia Americana, en Santa Tere y en el Centro Histórico.”

Fueron 15 años los que duró la concesión de las papeleras inteligentes en Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)