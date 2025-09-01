Con sus seguidores de pie y totalmente emocionados por verlo en Guadalajara, Alejandro Sanz ofreció el primero de 3 conciertos que tiene programados en la Perla Tapatía la noche de este jueves en el Auditorio Telmex.

El español presentó un setlist compuesto por 23 canciones, con las que logró crear la atmósfera perfecta para los más de 8 mil asistentes, a quienes llevó por un agradable paseo de sus casi 35 años de trayectoria artística, al presentar temas del pasado y de la actualidad como “Desde cuándo”, “Bésame”, “A la primera persona”, “Mi soledad y yo”, “Viviendo de prisa”, “Y si fuera ella” y “Quisiera ser”, entre otras.

Con su fiel guitarra y acompañado por 7 músicos, Alejandro confirmó que a Guadalajara le tiene un cariño muy especial:

“Ya saben que tengo un gusto especial por esta ciudad, así que hoy tengo que hacerlo extra bien”.

Después de casi 2 horas de concierto, Alejandro Sanz agradeció la presencia de sus fans con besos al aire, y se prepara para regresar al mismo recinto este sábado y domingo con su tour ¿Y ahora qué?. (Por Katia Plascencia Muciño)