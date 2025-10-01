Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum, que participará con una propuesta personal en la reforma electoral, mediante la cual busca desaparecer la reelección.

“De una vez les digo, en la propuesta de que, la que por lo menos, porque yo también voy a ir con la Comisión Presidencial a decirles cuáles son algunas de mis ideas, es que se elimine el fuero de los diputados y senadores. En la propuesta que se va a presentar de reforma electoral. Ya va a haber tiempo, pues es de aquí a diciembre. —O sea, en diciembre ya se presentaría la iniciativa. —No, en febrero, por ahí, el próximo año se va a presentar, pero mi opinión, que la voy a hacer por escrito a la comisión, aquí la enseñaré, es que no haya fuero, ¿por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado”.

La propuesta, explica, busca fortalecer la rendición de cuentas y garantizar la igualdad ante la Ley. (Por Arturo García Caudillo)