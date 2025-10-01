Durante la inauguración este miércoles de Papirolas en su aniversario número 30, el gobernador Pablo Lemus reiteró que al margen del presupuesto constitucional que ya tiene la UdeG, el gobierno estatal seguirá apoyando con recursos a este festival dedicado a las niñeces, al de cine y a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.

“Nada de que ya tienen presupuesto constitucional entonces que de ahí de pague, no!. Nosotros vamos a seguir aportando los recursos para el Festival Internacional del Cine en Guadalajara, para la Feria Internacional del Libro y por supuesto para Papirolas, adicionalmente del presupuesto constitucional”.

Por su parte la directora de Papirolas, Marcela García, habló sobre los 30 años del festival y su impacto en las niñas y niños jaliscienses. Reconoció como personaje Papirolas 2025 al artista plástico y tallerista José Guillermo Castellano Frías, Memo Plastilinas. (Por Gricelda Torres Zambrano)