Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el Gobierno Federal está al día en la entrega de recursos a estados y municipios, pero no sólo eso sino que, además, para el 2022 habrá un aumento en las participaciones.

“La buena noticia también es de que van a aumentar las participaciones, siempre han estado aumentando, año con año, pero este año, de acuerdo al presupuesto que se presentó, para el 2022 aumentan las participaciones. Van a llegar más fondos, más recursos, más dinero a los estados y a los municipios. Y también la mayor parte de estos fondos se envían sin condición, es decir, no van etiquetados”.

De hecho, explicó, las participaciones se entregan de acuerdo a la fórmula y a los mecanismos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual no ha sido modificada en la actual administración, y está vigente desde los sexenios anteriores. (Por Arturo García Caudillo)