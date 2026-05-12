Confirmado, sí hay casos de acoso laboral y sexual dentro de las unidades médicas de la Cruz Verde Guadalajara, admitió para Notisistema el director municipal de los Servicios Médicos, José de Jesús Méndez, al detallar que en lo que va de su administración han atendido 4 casos. Todos bajo el protocolo cero de atención a las posibles víctimas.

“Cuando existe alguna denuncia de este tipo, se aplica de inmediato el protocolo cero, se levanta y se hace la denuncia correspondiente y se da parte a las autoridades correspondientes para su investigación y también para su seguimiento. -¿En este momento hay alguna investigación por acoso sexual?- Mira, se han presentado algunos casos y sí se ha dado parte; en este momento no existe uno que no se le haya dado seguimiento. A los que denunciaron se les ha dado seguimiento correspondiente y recordamos que hay cero tolerancia”.

En la Cruz Verde Ernesto Arias se investiga y atiende un caso de posible maltrato y acoso sexual entre el personal de salud que trabaja en el lugar. (Por Gustavo Cárdenas)