La diputada federal de Morena por Jalisco, Merilyn Gómez Pozos, pidió a la dirigencia estatal del partido garantizar condiciones equitativas para quienes aspiren a competir por un cargo público en las elecciones de 2027.

“Tenemos que tener piso parejo para todos los aspirantes. Ella es la que tiene que poner el ejemplo y dar ese piso parejo y yo no veo que esté dando piso parejo a todos los aspirantes. Yo voy a decir nombres, ni nombres ni apellidos, pero yo sí veo que hay un solo personaje a quien la dirigente de Morena impulsa cada lunes en sus ruedas de prensa desde sus mañaneras, desde el partido”.

En las conferencias semanales de Morena Jalisco, el senador Carlos Lomelí Bolaños suele acompañar a la dirigencia estatal del partido.

Por otro lado, Merilyn Gómez defendió las pintas relacionadas con su imagen y aseguró que no son ilegales ni inmorales, al argumentar que forman parte de la difusión de su casa de enlace, obligación que corresponde a las y los legisladores. (Por Marck Hernández)