No hay suficientes bomberos en Jalisco. Esto lo admite el director de Protección Civil Estatal, Sergio Ramírez, quien señala que, en medio del déficit en las unidades municipales, en cada servicio, cada emergencia, es un reto para los uniformados arriesgar su vida todos los días.

“Es un reto el tema del personal, prácticamente todas las dependencias en el Estado tienen que aumentar el personal. Tan solo en el tema de Protección Civil y Bomberos, en el Estado de Jalisco somos alrededor de 3 mil servidores públicos, tenemos un déficit de 4 mil más o menos. O sea, hay un tema importante y no solo hablo de Zona Metropolitana, hablo de todo el Estado”.

Según el director de Protección Civil del Estado, es mucho más costoso equipar a los bomberos que a los policías. (Por Gustavo Cárdenas)