La Selección Mexicana de Futbol dio a conocer la lista de 23 convocados por el técnico Javier Aguirre para la concentración que se llevará a cabo entre el lunes 25 y el miércoles 27 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento.

El Tricolor programa así una nueva concentración para entrenar con futbolistas que militan solo en la Liga MX, para ir viendo que elementos pueden ser incluidos en la próxima fecha FIFA de septiembre donde México se medirá a Japón y Corea del Sur.

Porteros: Sebastián Jurado – FC Juárez, Raúl Rangel – Chivas y Carlos Moreno – Pachuca.

Defensas: Denzell García – FC Juárez, Diego Barbosa – Toluca, Ramón Juárez – América, Víctor Guzmán – Monterrey, Eduardo Águila – A. de San Luis, Alonso Aceves – Pachuca,

Gerardo Arteaga – Monterrey y Bryan González – Chivas.

Mediocampistas: Diego Campillo – Chivas, Fidel Ambriz – Monterrey, Luis Romo – Chivas, Erick Sánchez – América, Alexis Gutiérrez – América, y Jesús Angulo – Toluca.

Delanteros: Isaías Violante – América, Diego Laínez – Tigres, Jorge Ruvalcaba – Pumas, Ozziel Herrera – Tigres, Germán Berterame – Monterrey y Armando González – Chivas. (Por Martín Navarro Vásquez)