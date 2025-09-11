El lunes pasado fue la inundación sobre avenida Adolf Horn y colonias de Tlaquepaque y Tlajomulco. Este jueves, el presidente municipal Quirino Velázquez reporta que fueron al menos 80 fincas afectadas por el agua y hay zonas donde aún se reportan los encharcamientos.
“Acabamos de presentar a la Secretaría General de Gobierno el corte que tenemos de aproximadamente 80 viviendas dañadas, algunos daños estructurales y presupuesto para rehabilitación de algunos espacios públicos. Vamos a ver si prospera una declaratoria de emergencia; no depende de nosotros. Dentro de lo que cabe, son sólo afectaciones materiales y a las personas no tuvimos alguna afectación grave”.
En total, en Tlajomulco de Zúñiga son 200 fincas afectadas por las últimas inundaciones sobre avenida Adolf Horn. (Por Gustavo Cárdenas)
Adolf Horn sigue con afectaciones, pero se atiende: Gerardo Quirino
El lunes pasado fue la inundación sobre avenida Adolf Horn y colonias de Tlaquepaque y Tlajomulco. Este jueves, el presidente municipal Quirino Velázquez reporta que fueron al menos 80 fincas afectadas por el agua y hay zonas donde aún se reportan los encharcamientos.