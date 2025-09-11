El lunes pasado fue la inundación sobre avenida Adolf Horn y colonias de Tlaquepaque y Tlajomulco. Este jueves, el presidente municipal Quirino Velázquez reporta que fueron al menos 80 fincas afectadas por el agua y hay zonas donde aún se reportan los encharcamientos.

“Acabamos de presentar a la Secretaría General de Gobierno el corte que tenemos de aproximadamente 80 viviendas dañadas, algunos daños estructurales y presupuesto para rehabilitación de algunos espacios públicos. Vamos a ver si prospera una declaratoria de emergencia; no depende de nosotros. Dentro de lo que cabe, son sólo afectaciones materiales y a las personas no tuvimos alguna afectación grave”.

En total, en Tlajomulco de Zúñiga son 200 fincas afectadas por las últimas inundaciones sobre avenida Adolf Horn. (Por Gustavo Cárdenas)