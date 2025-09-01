Integrantes de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos acudieron al Congreso de Jalisco para solicitar un juicio político contra el director del SIAPA, Antonio Juárez, al acusar deficiencias en la calidad del agua que suministra el organismo en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Francisco Javier Becerra, abogado de la organización, afirmó que el servicio viola el derecho humano al agua y cuestionó los cobros que realiza el organismo.

“Que se haga valer nuestro derecho al agua que es un derecho universal y la mayoría de los estados de la república Jalisco es el que tiene la desfachatez de cobrarnos por un agua envenenada y que es un derecho universal. Nuestro juicio político va encaminado a estas situaciones y las que anteriormente señalé”.

Los ciudadanos también exigieron a la Fiscalía Anticorrupción investigar posibles irregularidades en el organismo operador. (Por Marck Hernández)