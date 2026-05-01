Un hombre de 75 años murió desangrado luego de sufrir un accidente con un esmeril mientras realizaba trabajos en el patio de su vivienda, en la colonia San Andrés de Guadalajara.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Francisco González Guerrero y José María Verea.

De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor intentaba cortar un tronco cuando perdió el control de la herramienta eléctrica, que le amputó la pierna derecha a la altura de la rodilla.

La víctima fue encontrada por su hija al regresar de trabajar.

El cuerpo se encontraba en el patio de la casa, rodeado de un charco de sangre.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio tras el reporte de emergencia; sin embargo, confirmaron que el hombre tenía aproximadamente cuatro horas de haber fallecido.

Elementos de la Comisaría de Guadalajara resguardaron la zona mientras personal del Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. (Por Edgar Flores Maciel)