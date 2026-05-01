Dos hombres de entre 30 y 40 años resultaron lesionados luego de que la camioneta tipo SUV en la que viajaban cayó a un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad, en la zona de El Tapatío, en el municipio de Tlaquepaque.

El accidente ocurrió sobre la carretera a Chapala, donde, de acuerdo con autoridades, los ocupantes circulaban presuntamente a exceso de velocidad cuando tomaron una curva en el ingreso a la ciudad y chocaron por alcance contra una patrulla de la Policía de Tlaquepaque.

Tras el impacto, el conductor perdió el control de la unidad, golpeó la valla de contención y terminó volcado al fondo del barranco.

Los policías involucrados descendieron de inmediato para auxiliar a los ocupantes del vehículo.

Paramédicos confirmaron que ninguno de los hombres presentaba heridas de gravedad.

Las autoridades señalaron que ambos mostraban aparente aliento alcohólico, por lo que quedaron bajo resguardo mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Un agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso para determinar responsabilidades por los daños materiales ocasionados. (Por Edgar Flores Maciel)