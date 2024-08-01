Adultos mayores de 75 años acuden a tramitar su licencia de manejo, pero no para conducir sino para tener su licencia como documento de identificación, reconoce el director de Licencias de la Secretaría de Transporte, Edgar Grajeda.

“Si tenemos un alta demanda de adultos mayores, te comento por el tema te comento no es que quieran conducir muchos sino que en el

banco les piden dos identificaciones para el tema de cobrar la pensión de Bienestar, por ejemplo”.

Agrega que para adultos mayores de 75 años uno de los requisitos es llevar un certificado médico, que incluso en la misma área de licencias se la expiden. (Por José Luis Jiménez Castro)