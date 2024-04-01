A raíz de los operativos de la Policía Vial en contra de motociclistas que circulan sin licencia para conducir, ha crecido el número de solicitantes para ponerse en regla, confirma el responsable del Área de la Dirección de Licencias de Manejo de la Secretaría de Transporte, Edgar Grajeda.

“Para motociclistas estamos atendiendo alrededor de entre 70 y 150 personas todos los días para trámites nuevos de motociclistas cuando anteriormente eran de 40, 50 motociclistas ahorita estamos en el doble o en triple que estamos atendiendo y emitiendo licencias nuevas de motociclistas”.

La licencia nueva de motociclista cuesta 507 pesos y el refrendo 479. (Por José Luis Jiménez Castro)