Ante la estadística del 30 por ciento de adultos mayores de Jalisco que padecen abandono o algún tipo de violencia, la gerontóloga María Guadalupe Ramírez lamenta que las víctimas no denuncien, pues sus violentadores son los miembros de su propia familia.

“¿Se animan a denunciar? ¿O por ser tema de familia guardan silencio? – No, guardan silencio, y tristemente nosotros, por ejemplo como gerontóloga, no podemos actuar muchas veces porque es el mismo paciente el que debe de denunciar y no nos aceptan denuncias de terceros.”

El abandono de adultos mayores es considerado un delito en el estado de Jalisco. Se castiga con multas económicas y hasta con años de prisión. (Por Gustavo Cárdenas)