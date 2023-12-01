Una mujer de aproximadamente 25 años fue localizada sin vida con un disparo en el rostro dentro de una vivienda en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga.

El hallazgo ocurrió en una casa ubicada en el cruce de las calles Bogotá y Cali, donde vecinos reportaron a la joven inconsciente.

Al llegar policías y paramédicos confirmaron su muerte y que presentaba cerca de 12 horas de evolución cadavérica.

La Fiscalía del Estado inició la investigación bajo el protocolo de feminicidio, mientras peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladaron el cuerpo al Semefo.

Vecinos señalaron que la vivienda era frecuentemente utilizada para la venta y consumo de drogas. La víctima vestía pantalón azul y camisa negra.