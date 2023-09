El técnico de la Selección Mexicana de Futbol, Jaime Lozano, dijo que no se debe menospreciar a Uzbekistán su segundo rival en esta fecha FIFA.

“Uzbekistán a lo mejor no es un rival de mucho nombre de mucho peso, pero bueno Estados Unidos sí le mete 3-0 pero dos goles son en el 92 y en el 98 y que son buenas selecciones, son buenos equipos, ahora compiten contra selecciones igualmente buenas y por eso a lo mejor no figuran tanto, a lo mejor en en el nombre no es lo que uno piensa que son, pero son buenos equipos”

El “Jimmy” respaldó a los veteranos Héctor Herrera y Guillermo Ochoa como líderes del Tri y reiteró que hará varios cambios en su alineación para el juego de este martes en Atlanta.

(Por Manuel Trujillo Soriano)