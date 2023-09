Las inundaciones en Guadalajara ya rebasaron las condiciones de seguridad, advierte el investigador de la UdeG, Luis Valdivia, al pedirle a la autoridad que reconozca que esto no es por la basura, sino por la construcción sin control de edificios y centros comerciales.

“El fenómeno de las inundaciones ya desbordó la situación de seguridad de la ciudad, entonces tendrá que tener una actitud preventiva y preventiva informándole a la población, no minimizando el problema, porque luego lo minimizan diciendo que el problema tiene que ver con que la gente tire la basura. No es un problema que la gente tire la basura. Tampoco es un fenómeno atípico, es un fenómeno debido a la falta de control del crecimiento urbano”.

Además de actuar en cuanto comienza una tormenta, Luis Valdivia sugiere a la autoridad la retención del agua en las partes altas, donde curiosamente creció la urbanización en los últimos años. Sentencia que aumentó la peligrosidad de las inundaciones y eso no se resolverá. (Por Gricelda Torres Zambrano)