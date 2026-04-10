Es alarmante la caída en la inversión en México, aseguró, tras revisar el informe sobre el primer bimestre del 2026, el vice coordinador en materia económica de los diputados del PAN, Héctor Saúl Téllez.

“La Secretaría de Hacienda acaba de dar a conocer un informe bimestral del año 2026 y hay números completamente alarmantes. La inversión física se cayó en los dos primeros meses, comparada con el mismo periodo de 2025, un 45 por ciento. Es decir, que pasó de 152 mil 200 millones de pesos en inversión a sólo 87 mil millones de pesos, 65 mil millones de pesos menos en inversión física. Lo peor del caso es que la inversión física directa, la que hace el gobierno en hospitales, en carreteras, en infraestructura, cayó todavía más”.

Y mientras tanto , agregó, el gasto de operación del Gobierno de la República creció más de cien mil millones de pesos respecto del mismo periodo del 2025. (Por Arturo García Caudillo)