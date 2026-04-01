El cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años fue localizado este mediodía flotando en el vaso regulador del parque El Dean, en el municipio de Guadalajara.

El hallazgo se reportó al número de emergencias 911, donde se alertó sobre una persona inerte dentro del cuerpo de agua. Al arribo de autoridades, se confirmó la presencia del cadáver.

Con apoyo de elementos de Protección Civil y paramédicos municipales, se determinó de manera preliminar que la víctima tenía alrededor de 24 horas de evolución cadavérica.

Durante la valoración médica, se identificó una lesión en el cráneo, además de que el hombre se encontraba en aparente situación de calle.

Será la autopsia de ley la que determine si la muerte fue consecuencia de un hecho delictivo o si se trató de un accidente al caer al vaso regulador. (Por Edgar Flores Maciel)