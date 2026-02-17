Depresión o ansiedad son algunos de los problemas de salud mental que arrastran adolescentes en conflicto con la ley, por lo que la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda, llama a las instituciones a atender de manera integral y no periférica, el tema.

“Y bueno, en los centros de Atención Integral para Adolescentes, constatamos día a día que una gran parte de los jóvenes en conflicto de la ley presenta signos muy claros de afectaciones de su salud mental como lo son ansiedad, depresión, conductas autolesivas, consumo problemático de sustancias y trastornos derivados de experiencias traumáticas”.

La magistrada presidenta de la décima Sala de Justicia para Adolescentes, considera que debe haber más presupuesto para atender la salud mental de los adolescentes, particularmente aquellos que presentan algún conflicto con la ley. (Por Gricelda Torres Zambrano)