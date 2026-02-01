El Gobierno de México enviará un nuevo paquete de ayuda humanitaria a Cuba, integrado por alimentos e insumos solicitados por el gobierno de la isla.

Por ahora, no se contempla el envío de petróleo, en el contexto del bloqueo y las sanciones impulsadas por Estados Unidos.

Las autoridades reiteraron que el país mantendrá la cooperación con el pueblo cubano, con prioridad en los intereses nacionales.