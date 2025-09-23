El hallazgo de seis cuerpos abandonados en el municipio de Ojuelos refleja la falta de seguridad reforzada en las zonas limítrofes de Jalisco con Zacatecas y otras entidades, señaló la especialista en temas de seguridad, Lucía Almaraz.

Aunque el gobernador Pablo Lemus informó que el crimen habría ocurrido en Zacatecas, el que los responsables trasladaran los cadáveres a Jalisco expone las debilidades en la vigilancia de esta franja territorial.

“No hay una seguridad fortalecida en esta zona limítrofe, tan no la hay que en el supuesto de que se hayan cometido los homicidios en Zacatecas, y se hayan traído los cuerpos a Jalisco, pues justo evidencía que no hay una seguridad en esta zona limítrofe. Me parece que también hay una, digamos, un conflicto en el sentido de que se quiere politizar la seguridad y la estadística”.

Almaraz consideró especialmente grave que el propio mandatario estatal señalara la posibilidad de que autoridades pudieran haber participado en el traslado de los cuerpos. (Por Edgar Flores Maciel)