Con pocas horas de diferencia, dos hombres fueron asesinados en distintos hechos ocurridos en los municipios de Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga.

El primer caso se registró en la colonia Vista Hermosa, en la Ex Villa Maicera, donde un joven atacó con arma blanca a un hombre de aproximadamente 30 años. La víctima falleció mientras recibía atención en un puesto de socorros. En el lugar, policías municipales detuvieron al presunto agresor.

En Tlajomulco, un hombre fue atacado a balazos la tarde de este martes cuando circulaba a bordo de su vehículo sobre la avenida López Mateos, a la altura de la colonia San Agustín. De acuerdo con testigos, el responsable disparó en varias ocasiones y huyó en una motocicleta.

Posteriormente, elementos de la Policía del Estado detuvieron en la zona de Pinar de la Calma, en Zapopan, a un hombre que aparentemente estaría relacionado con este segundo homicidio. (Por Edgar Flores Maciel)