Luego de que el Congreso de Jalisco rechazara nuevamente la reforma para reconocer el derecho de las infancias trans al cambio de identidad de género, la diputada local de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos, advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría imponer sanciones a las y los legisladores que votaron en contra de la modificación legal.

“Son dos cosas muy importantes: una multa, que no es menor. Yo espero que la Corte, después de 6 llamados que nos ha hecho, tome una decisión ya de que tiene que acatar este Congreso, pero además ya lo he dicho: podemos no estar de acuerdo, pero eso ya se practica, en los hechos ya funciona”.

El Congreso de Jalisco ha rechazado en tres ocasiones la reforma para reconocer a las infancias trans, a pesar de los requerimientos emitidos por la Suprema Corte, que en 2023 declaró inconstitucional la legislación estatal que limita el cambio de género únicamente a personas mayores de edad. (Por Marck Hernández)