¿Planeando vacaciones? Tenga cuidado con las estafas en redes sociales. En Facebook e Instagram principalmente pululan las páginas falsas que ofrecen increíbles ofertas y descuentos que engañan a sus víctimas, quienes hacen depósitos monetarios adelantados para luego descubrir que todo fue una estafa. Alberto Betancourt explica para Notisistema el modo de operar.

“Prácticamente tienen los sellos, la imagen, estudian muy bien el mercado actual a quién estafar. Montan una página ficticia, una página falsa que te dirige automáticamente en el que le das me interesa o me gusta y ahí es donde empieza esta serie de engaño, probablemente te contacta una gente, te hace ver que tienes una súper oferta, que tienes que pagar de forma inmediata esa oferta porque tiene un vencimiento”.

Los expertos aconsejan revisar perfiles verificados o acudir personalmente a una agencia de viajes. (Por Gustavo Cárdenas)