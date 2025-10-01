El actual brote de sarampión en México podría agravarse con la llegada de millones de visitantes por el Mundial, alertó el especialista de la UNAM, Jorge Baruch.

El académico advirtió que la alta movilidad en Estados Unidos, México y Canadá favorecerá una nueva ola de contagios, ya que no será posible inmunizar en pocos meses a la población no vacunada.

Señaló que el repunte podría retrasar la certificación regional como zona libre de sarampión, aunque descartó un descontrol del brote.