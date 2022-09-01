En 2025, las quejas contra despachos de cobranza crecieron 21.2 por ciento, al pasar de 23 mil a 28 mil casos, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Las principales inconformidades fueron cobros a personas que no son deudoras y amenazas o intimidaciones.

Aunque las reclamaciones en la banca comercial bajaron 2.1 por ciento, persistieron problemas como consumos y transferencias no reconocidas.

Por institución, BBVA México concentró el mayor número de quejas, seguido de Banco Azteca, Banamex y Banorte.