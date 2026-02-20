Tenga cuidado, estadísticamente durante la temporada de calor aumentan considerablemente las infecciones gastrointestinales, esto por el efecto directo del calor a los alimentos.

Según el director de los Servicios Médicos de Zapopan, Miguel Ochoa Plascencia, los más susceptibles y afectados son los niños entre uno y cuatro años de edad, por lo que padres de familia deben vigilar la calidad y temperatura de los alimentos.

“Hay que tratar de estar atentos a la calidad de lo que se consume y que estén en buen estado para reducir las posibilidades, pero esa no es la única causa, cualquier alimento con el aumento de la temperatura entra en descomposición y favorece que uno desarrollen una gastroenteritis. Hay que estar atentos, especialmente en adultos mayores, en menores de edad”.

En lo que va del actual periodo de calor, se han atendido a más de 80 menores de edad por enfermedades gastrointestinales. (Por Gustavo Cárdenas)