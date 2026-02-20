Tenga cuidado, estadísticamente durante la temporada de calor aumentan considerablemente las infecciones gastrointestinales, esto por el efecto directo del calor a los alimentos.
Según el director de los Servicios Médicos de Zapopan, Miguel Ochoa Plascencia, los más susceptibles y afectados son los niños entre uno y cuatro años de edad, por lo que padres de familia deben vigilar la calidad y temperatura de los alimentos.
“Hay que tratar de estar atentos a la calidad de lo que se consume y que estén en buen estado para reducir las posibilidades, pero esa no es la única causa, cualquier alimento con el aumento de la temperatura entra en descomposición y favorece que uno desarrollen una gastroenteritis. Hay que estar atentos, especialmente en adultos mayores, en menores de edad”.
En lo que va del actual periodo de calor, se han atendido a más de 80 menores de edad por enfermedades gastrointestinales. (Por Gustavo Cárdenas)
Advierten sobre incremento de infecciones estomacales en la época de calor
Tenga cuidado, estadísticamente durante la temporada de calor aumentan considerablemente las infecciones gastrointestinales, esto por el efecto directo del calor a los alimentos.