Al haber controlado ya el brote de sarampión, Jalisco llegará en condiciones óptimas al Mundial de fútbol que se realizará a partir del próximo 11 de junio con Guadalajara como una de las ciudades sede, asegura a Notisistema el secretario Estatal de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez.

“Para el mundial faltan prácticamente dos meses y fracción. Jalisco entra en condiciones óptimas desde el punto de vista epidemiológico también a la justa mundialista. Y bueno, también es importante comentarlo porque hay que recordar que con la concentración de población mundial en un evento de esta naturaleza, hay que proteger a la población propia y también la población visitante”.

Pérez Gómez sostiene que el brote en Jalisco está bajo absoluto control, porque la curva epidemiológica continúa en descenso desde hace más de siete semanas.

Hasta este 08 de abril, la entidad reporta 5,803 casos acumulados, pero a decir del Secretario de Salud, se redujeron significativamente los nuevos. (Por Gricelda Torres Zambrano)