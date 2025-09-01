En 30 años, en México tendremos una generación de adultos miopes, estima el presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, José Antonio Paczka, esto debido a los celulares y dispositivos móviles que cada vez más utilizan niños y adolescentes.

“Ya ahorita la mitad de los niños son miopes y se piensa que en 30 años el 70 por ciento va a ser miope. Imagínate como que la humanidad estuviera cambiando y que lo natural fuera ser miope, cuando antes era una excepción.”

Señala que la miopía es una de las principales causas de baja de rendimiento escolar y pidió a los padres de familia retirar tablets y celulares a sus hijos por lo menos cada 20 minutos, a fin de que descansen sus ojos de 2 a 3 minutos en cada pausa. (Por José Luis Jiménez Castro)