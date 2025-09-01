El programa estatal “Nidos de lluvia” se ampliará en 2025 con la instalación de 3,300 sistemas nuevos en igual número de viviendas.
Estos dispositivos permiten captar, almacenar y filtrar agua de lluvia para su uso doméstico, lo que garantiza a las familias abastecimiento de entre tres y cinco meses, así lo informa Anselmo López Casillas, encargado de la estrategia.
“Para el tema de viviendas, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo dura con agua de lluvia? Dura alrededor de tres a cinco meses, cuidándola y aprovechándola bien”.
Desde que inició como programa piloto en 2021, se han instalado 15,800 sistemas en municipios metropolitanos y del interior del estado. Con ello, Jalisco avanza en alternativas de abastecimiento y cuidado del agua frente a la crisis hídrica. (Por Edgar Flores Maciel)
Fortalecen programa “Nidos de lluvia” en Jalisco
